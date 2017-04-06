В петербургской многоэтажке прогремел мощный взрыв (фото)
15:41, 06 апреля 2017Мир
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На место вызвали оперативные службы.
Дом не подключен к газоснабжению / vk.com/spb_today
Два сильных хлопка слышали очевидцы в Невском районе Петербурга днем 6 апреля. Судя по фото, появившимся в соцсетях, ЧП произошло в доме № 21, корпус 3, по проспекту Солидарности, как сообщает "Фонтанка".
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На снимках видно, что у шестнадцатиэтажного дома отвалилась облицовка стены на уровне 13-го этажа. Бетонная плита приземлилась на припаркованный во дворе автомобиль.
На место вызвали оперативные службы.
Отмечается, что дом не подключен к газоснабжению.
vk.com/spb_today
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