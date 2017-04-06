Я не бельгиец, я мусульманин: американский телеканал опубликовал интервью с боевиком ИГИЛ

Американский телеканал CNN опубликовал интервью с бельгийцем, который принял ислам и поддерживает ІДІЛ и даже некорое время находился в рядах террористической группировки.

28-летний Майкл Делефортье был крещенным католиком, однако в подростковом возрасте начал употреблять наркотики, а в 16 лет ему попалась книга "Путь мусульманина", которая, по словам Делефортье, изменили его жизнь.

Мужчина принял ислам и сменил имя на арабское – Юнус.

"Ислам предложил мне обещанное назначение и структуру, обеспечивая строгие правила и моральные принципы в мире, где преобладает либерализм и часто выбирают оттенки серого, белого и черного", - сказал он.

Делефортье женился три раза и даже назвал одного из своих сыновей в честь террориста Усама бен Ладена.

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"Я горжусь этим, потому что этот человек - герой", - сказал он про бен Ладена, которого считают организатором атак 9/11, в которых погибли 2977 человек.

Делафортье заявил, что решил присоединиться к ИГИЛ - самых безжалостных и насильственных из всех исламистских групп на земле, потому что они были наиболее привержены к установлению законов шариата: «они были понятны в том, что они пытаются достичь: бороться за ради Аллаха".

Бельгиец заявил, что посещал Сирию, однако утверждает, что никого не убивал и не похищал, а лишь арестовывал некоторых людей. Но заявляет, что жалеет, что вернулся в Бельгию, где получал до недавнего времени 500 долларов ежемесячной выплаты, как безработный.

Кроме того, в Бельгии Делафортье арестовали на два месяца вместе с другими последователями Sharia4Belgium - его обвинили в участии в террористическом сообществе.

Он провел два месяца в тюрьме, ожидая решения суда вместе с другими исламистскими радикалами, его приговорили к трем годам условно.