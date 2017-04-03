В НАТО объяснили позицию по российским "Искандерам" в Калининграде

Страны НАТО считают развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области угрозой своей безопасности.

Об этом заявила заместитель генсека альянса Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант".

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"Никто и не спорит с тем, что Калининградская область - это территория России. Но развертывание ракетных комплексов "Искандер" - это доказательство тенденции на милитаризацию и усиления контроля (РФ) над воздушным пространством. Многие члены альянса, которые являются соседями России, считают угрозой для своей безопасности", - заявила Геттемюллер.

Она напомнила, что до 2014 года и аннексии Крыма НАТО не было никаких планов относительно усиления своего восточного фланга.

"Генсек Столтенберг не раз говорил: мы не будем отвечать на то, что мы воспринимаем как агрессивное развертывание российских войск, тем же количеством солдат и самолетов. Но наш ответ будет иметь оборонительный и пропорциональный характер", - сказала заместитель генсека.