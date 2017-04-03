Ленин Морено побеждает на выборах президента Эквадора

Кандидат от правящего левого блока "Альянс Страна" ("Альянс ПАИС"), бывший вице-президент Ленин Морено получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре.

Об этом свидетельствуют первые официальные итоги, обнародованные Национальным избирательным советом (НИС) южноамериканской страны, передает ТАСС.

По предварительным данным, полученным после обработки 92,35% бюллетеней, Морено заручился поддержкой 51,05% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского "Движения CREO", экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,95% голосов. Соответствующая информация была опубликована на электронном табло, размещенном в пресс-центре НИС.

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Между тем многие сторонники оппозиции отказываются признавать официальные результаты. Несколько сотен человек, выступающих в поддержку Лассо, организовали пикет с южной стороны здания НИС в столице южноамериканской страны Кито. В то же время эквадорцы, которые голосовали за Морено, проводят собственную акцию с северной стороны от этого учреждения.

Тем не менее, президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил о поражении правых сил после того, как стали известны первые официальные итоги президентских выборов. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Великая новость для великой родины: революция снова победила в Эквадоре. Правые повержены, несмотря на их миллионы и контроль над прессой... Ленин - президент!", - написал он.