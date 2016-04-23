Число жертв землетрясения в Эквадоре достигло 646 человек

Ранее сообщалось о 602 погибших, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По последним данным, число пострадавших достигло почти 12,5 тыс. человек, 130 человек считаются пропавшими.

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Подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в Эквадоре вечером 16 апреля. Эпицентр располагался в 28 километрах на юго-восток от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра. От удара стихии обрушились многоэтажные отели, рестораны, жилые дома.