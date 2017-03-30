Лига арабских государств предложила Израилю примирение

Страны Ближнего Востока предложили Израилю нормализацию отношений в обмен на освобождение страной территорий, захваченных в 1967 году. На этих территориях Лига арабских государств предлагает создать независимое государство Палестина, пишет Deutsche Welle.

Предложение содержится в заключительной декларации саммита арабских стран, который состоялся в среду, 29 марта, в Аммане, куда съехались лидеры 21 государства. Они также призвали все страны мира не переносить свои посольства в Восточный Иерусалим, который палестинцы хотели бы сделать своей столицей.

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Таким образом арабские лидеры фактически снова предложили Израилю мирный план на основе "решения двух государств для двух народов", выдвинутый еще в 2002 году.

Израильский министр по делам разведки Исраэль Кац отреагировал на заявление арабского мира обещанием, что палестинский вопрос не будет игнорироваться. Одновременно он призвал арабских лидеров беспокоиться больше о "стратегических региональных испытаниях", в частности о войнах в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии. Кац отметил, что совместное преодоление этих проблем с одновременным улучшением условий палестинцев может "заложить основы" для прогресса.

Не обошлось на саммите и без споров. Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади обвинил Иран, преимущественно шиитское и неарабское государство, в дестабилизации арабского мира. Хади, чьи войска в Йемене ведут войну с повстанцами-хуситами, поддерживаемыми Ираном, заявил также, что Иран является "спонсором терроризма".

Председатель признанного ООН правительства Ливии Фаиз Сарадж призвал к диалогу все стороны конфликта в своей стране. "Все знают, что ни одна сторона не сможет добиться военного решения", - подчеркнул он.