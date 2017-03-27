Трамп выставил счет Меркель в 375 миллиардов долларов "за оборону" Германии - СМИ
Один из немецких министров сообщил, что Меркель не стала отвечать "на подобные провокации".
Президент США Дональд Трамп выставил счет канцлеру Германии Ангеле Меркель во время их встречи, которая состоялась недавно. Об этом пишет Sunday Times со ссылкой на источник в немецком правительстве.
В частности, отмечается, что Трамп выставил счет в £ 300 млрд ($ 375 млрд), заявив, что такую сумму ФРГ «задолжала» НАТО за мероприятия по обороне страны.
"Общая идея, которая стоит за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако, канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации", — приводит газета слова министра, чье имя не упоминается.
Читайте такжеТрамп заверил Меркель в четкой позиции по поддержке НАТО
В то же время один из немецких министров назвал такие действия Трампа «возмутительными».
Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что «Германия задолжала Североатлантическому альянсу огромные суммы», а также что Вашингтон должен получать "больше за ту мощную и недешевую оборону, которую предоставляет Германии».
Позже министр обороны Германии Урсула фон дер Ляєн отвергла обвинения Трампа в адрес Берлина в том, что он задолжал огромные суммы» НАТО.
«Нет никакого долга в рамках НАТО. Привязывать исключительно к НАТО расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП, которых мы хотим добиться к середине следующего десятилетия, является ошибочным», - заявила глава оборонного ведомства Германии.