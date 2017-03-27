Трамп выставил счет Меркель в 375 миллиардов долларов "за оборону" Германии - СМИ

Президент США Дональд Трамп выставил счет канцлеру Германии Ангеле Меркель во время их встречи, которая состоялась недавно. Об этом пишет Sunday Times со ссылкой на источник в немецком правительстве.

В частности, отмечается, что Трамп выставил счет в £ 300 млрд ($ 375 млрд), заявив, что такую сумму ФРГ «задолжала» НАТО за мероприятия по обороне страны.

"Общая идея, которая стоит за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако, канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации", — приводит газета слова министра, чье имя не упоминается.

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В то же время один из немецких министров назвал такие действия Трампа «возмутительными».

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что «Германия задолжала Североатлантическому альянсу огромные суммы», а также что Вашингтон должен получать "больше за ту мощную и недешевую оборону, которую предоставляет Германии».

Позже министр обороны Германии Урсула фон дер Ляєн отвергла обвинения Трампа в адрес Берлина в том, что он задолжал огромные суммы» НАТО.

«Нет никакого долга в рамках НАТО. Привязывать исключительно к НАТО расходы на оборону на уровне двух процентов ВВП, которых мы хотим добиться к середине следующего десятилетия, является ошибочным», - заявила глава оборонного ведомства Германии.