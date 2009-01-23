Россия и ее союзники приготовили "секретный сюрприз" для ОБСЕ

Руководители делегаций парламентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласовали свои позиции по вопросам безопасности, которые будут обсуждаться в ходе заседания ПА ОБСЕ во второй половине февраля 2009 г. Об этом сообщил журналистам генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

"Встреча была направлена на сверку часов, выработку единой позиции по вопросам региональных и глобальных проблем безопасности, которые могут выноситься на обсуждение в Парламентской ассамблее ОБСЕ", - сказал Н.Бордюжа. По его словам, встреча, на которой присутствовали представители всех стран - членов ОДКБ, прошла конструктивно.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Любовь Слиска отметила, что стороны договорились о разработке механизма оперативного реагирования на вызовы и резолюции, которые могут угрожать или затрагивать интересы кого-либо из участников ОДКБ. Однако на вопрос, по каким именно позициям согласовали свои мнения участники встречи, Л.Слиска ответила: "Это будет сюрпризом для наших коллег по ОБСЕ. Секрет должен быть в каждой организации, которая борется за интересы безопасности государства".

В секретариате ОДКБ РосБизнесКонсалтингу добавили, что встреча проводилась во избежание разногласий и повторения ситуации, которая была зафиксирована на прошедшем в июле 2008 г. в Астане (Казахстане) заседании ПА ОБСЕ, когда "некоторые государства ОДКБ голосовали за резолюцию, направленную против их союзников". В частности, как напомнили в секретариате, некоторые страны - участницы ОДКБ тогда проголосовали за принятие резолюции по Голодомору в Украине, в то время как РФ и Армения проголосовали против.