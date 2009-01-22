Обама распорядился закрыть все тюрьмы ЦРУ за рубежом

Президент США Барак Обама в четверг, 22 января, распорядился закрыть все тюрьмы ЦРУ, расположенные за пределами страны, в которых содержатся подозреваемые в терроризме. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя администрации Обамы.

Согласно одному из подписанных указов, ЦРУ должно скоро, насколько возможно, закрыть все тюрьмы, в которых на данный момент содержатся заключенные, и в будущем не должно использовать места заключения, расположенные за рубежом.

Ранее в четверг Обама подписал указ о закрытии тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. Она должна прекратить работу в течение года. На заключенных этой тюрьмы, расположенной на военной базе США на Кубе, не распространяются нормы американского правосудия, многие из них находятся в заключении годами без предъявления обвинения.

Кроме того, Обама запретил пытки - согласно его указу, все методы дознания должны соответствовать Женевской конвенции.

Лента.ру