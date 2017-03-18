ЕС призвал Беларусь немедленно освободить задержанных недавно мирных демонстрантов

Как говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС (EEAS), «последние события в Беларуси подчеркнули явную необходимость более широкого процесса демократизации в стране».

«Свобода ассоциаций и собраний должна быть обеспечена. Недавно задержали мирных демонстрантов, в том числе журналистов, которые освещают события, (они – ред.) должны быть немедленно освобождены», – заявили в EEAS.

Читайте такжеБеларусь предлагает свою кандидатуру на пост генсека ОБСЕ

Отмечается, что Европейский союз стремится к стабильному, демократическому и благополучному будущему для Беларуси, на благо ее народа, и будет продолжать свою работу с этой целью со всеми заинтересованными сторонами.

В ЕС подчеркнули, что ключевыми для формирования отношений с Беларусью будут шаги, предпринятые Минском для уважения универсальных основополагающих свобод, верховенства права и прав человека.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Беларуси милиция задержала нескольких активистов оппозиционных организаций и не менее трех журналистов - в связи с продолжающимися выступлениями против декрета президента Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества".