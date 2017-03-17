В Гонконге набирают популярность электронные аксессуары для животных, измеряющие потребленные калории (видео)
21:03, 17 марта 2017Мир
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Горожане признаются, что один визит к ветеринару стоит дороже, чем фитнес-трекер для собаки.
В Китае приобретают популярность электронные устройства для наблюдения за активностью домашних животных / explosion.com
В Гонконге владельцы пушистых домашних любимцев начали покупать для них специальные электронные устройства, которые помогают следить за уровнем физической активности. Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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Аксессуары измеряют потребленные калории, а также километры, которые китайские коты и собаки преодолевают в течение дня. Стоимость такого ошейника стартует со 115 долларов. Гонконгцы признаются, что один визит к ветеринару стоит дороже, чем электронное устройство.
В Гонконге набирают популярность электронные аксессуары для животных, измеряющие потребленные калории
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