В Сенате США не нашли подтверждения словам Трампа о "прослушке"

Как сообщает «Би-би-си», об этом заявили в комитете сената США по разведке.

Таким образом, сенатор-республиканец Ричар Берр, возглавляющий комитет сената по разведке, отверг обвинения Трампа в прослушке, выдвинутые им против своего предшественника Барака Обамы в начале месяца. Ранее в четверг спикер палаты представителей Пол Райан также сказал, что "никакой прослушки не было".

В среду Трамп по-прежнему настаивал на своих обвинениях в адрес Обамы, заявив Fox News, что "прослушка включает в себя множество разных вещей". Он также намекнул, что более подробная информация о предполагаемом наблюдении может быть обнародована в ближайшие недели.

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Заявление президента США о прослушке не следует понимать буквально, заявил ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. "Президент использовал слово "прослушка" в кавычках, что означало наблюдение и другие действия в широком смысле", - сказал Спайсер журналистам.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах. «Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп.

При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.