Парламентские выборы в Нидерландах: явка в этом году выше, чем в 2012 – уже проголосовали 30%

Явка избирателей на нынешних парламентских выборах в Нидерландах значительно выше, чем на прошлых, которые прошли в 2012.

По состоянию на второй час уже проголосовало 30% голландцев, имеющих право голоса, в то время когда общее количество избирателей, которые явились на избирательные участки и проголосовали на прошлых выборах в 2012, составляла 27%, сообщают нидерландские средства массовой информации. В общем, в Нидерландах при населении 17 млн право голоса имеет 14 млн.

Несмотря на то, что выборы проходят в среду, посреди рабочей недели, для тех, кто должен быть на работе, избирательные участки открыли на железнодорожных станциях. Особенно популярным является участок в Утрехте, где для того, чтобы проголосовать, избиратели ждут в очереди по 20 минут.

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Участки открылись в 7.30 утра и будут работать до 21.00. Уже в 21.00 будут известны результаты exit poll, а в 22.30 будет сделан первый надежный прогноз относительно победителей. Уже тогда будет известно, кто станет тем счастливчиком, который займет офис премьер-министра в «Маленькой башне» (Torentje in Dutch).

Сейчас таких претендентов четыре – именно четыре политические силы имеют шансы стать большими парламентскими группами в нижней палате, которая насчитывает 150 мест. Это правая либеральная партия действующего премьера Марка Рютте (Volks Partij voor vrijheid en democratieБ VVD), право-радикальная партия Гирта Вилдерса (Partij voor de vrijheid), христианские демократы Сибранта Бюми (Cristen democratisch Appel) и левые демократы Пехтольда (Democraten66).

Особой интригой остается то, станут ли правые радикалы наибольшей группой, победит ли популизм Вилдерса прагматичный подход других кандидатов. Так, в частности, эта политическая сила является единственной в Нидерландах, которая выступает за выход из ЕС, а одним из лозунгов, которые они провозглашают, является «Голландия для голландцев».

Поэтому эти выборы в Европе рассматриваются как тест для Европы, где право-радикальные силы становятся все более популярными. Аналогичная ситуация во Франции, где ожидаются президентские выборы и в Германии, где пройдут парламентские выборы.