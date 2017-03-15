РосСМИ узнали, кто является основным претендентом на должность Чуркина в ООН

Постпред России при НАТО Александр Грушко является основным кандидатом на пост постоянного представителя РФ при ООН, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источники в Госдуме РФ.

"Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность", - сказал источник.

Второй собеседник в российском парламенте также подтвердил эту информацию.

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Кроме того, два других источника также утвердительно ответили на вопрос, является ли Грушко основным кандидатом на пост постпреда России при ООН.

Напомним, 20 февраля в Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Он стал шестым российским дипломатом, который умер за последние полгода. New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.

Позже, лидер российской оппозиционной политической партии "Западный Выбор" Константин Боровой заявил, что представитель России при ООН Виталий Чуркин хорошо справлялся с работой, возложенной на него Кремлем: он был носителем современной идеологии лжи РФ и пропаганды и занять его место будет много желающих.