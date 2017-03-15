РосСМИ узнали, кто является основным претендентом на должность Чуркина в ООН
Занять должность Чуркина может постпред России при НАТО.
Постпред России при НАТО Александр Грушко является основным кандидатом на пост постоянного представителя РФ при ООН, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источники в Госдуме РФ.
"Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность", - сказал источник.
Второй собеседник в российском парламенте также подтвердил эту информацию.
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Кроме того, два других источника также утвердительно ответили на вопрос, является ли Грушко основным кандидатом на пост постпреда России при ООН.
Напомним, 20 февраля в Нью-Йорке умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Он стал шестым российским дипломатом, который умер за последние полгода. New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.
Позже, лидер российской оппозиционной политической партии "Западный Выбор" Константин Боровой заявил, что представитель России при ООН Виталий Чуркин хорошо справлялся с работой, возложенной на него Кремлем: он был носителем современной идеологии лжи РФ и пропаганды и занять его место будет много желающих.