В США против генпрокурора подали иск из-за сокрытия связей с РФ

Иск был направлен от имени Американского совета по гражданским свободам в адвокатскую дисциплинарную комиссию Алабамы. Сешнс является членом коллегии адвокатов этого штата с 1973 года, сообщает ТСН со ссылкой на The Washington Post.

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Дисциплинарная комиссия из пяти членов определит, является ли жалоба надлежащей, после чего документ направят Сешнсу, который должен будет дать письменный ответ.

Затем начнется расследование комитета по рассмотрению жалоб и канцелярии генерального советника, после чего в ходе закрытых слушаний будут представлены доказательства и показания свидетелей. Эти подразделения вынесут свои рекомендации уже непосредственно в дисциплинарную комиссию, которая определит, следует ли наложить санкции.

Согласно статусу комиссии, она вправе назначить наказание от выговора до лишения права заниматься адвокатской деятельностью — временно или постоянно.

Напомним, генпрокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс взял самоотвод в расследовании возможных связей избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Ранее сообщалось, что по данным издания The Washington Post, новый генпрокурор США Джефф Сешнс дважды перед президентскими выборами прошлого года встречался с послом России Сергеем Кисляком, но замолчал это во время слушаний по утверждению на должности.