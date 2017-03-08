"Мужчины, вон из Кремля": феминистки провели акцию под стенами резиденции Путина (фото, видео)

Как сообщает «Новая газета», лозунги, с которыми активистки пришли к стенам Кремля, были выполнены на юбках и платках, поэтому участницам пришлось пройти досмотр. Также феминистки вывесили баннер «Национальная идея — феминизм» и зажгли фаера на одной из башен.

Всего в акции участвовали шесть девушек.

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Кроме активисток (Елены Тищенко, Александры Орловой, Марины Тимофеевой, Леды Гариной), сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондентов «Новой газеты» Елену Костюченко и Анну Артемьеву, а также фотографа Аркмана Ардена. Всех отвезли в ОВД «Китай-Город».

В то же время, как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня прошел феминистический марш.