Эрдоган обвинил Германию в "пособничестве терроризму"

Как передает РБК со ссылкой на газету Daily Sabah, об этом президент Турции заявил, выступая в Стамбуле на четвертой церемонии вручения Phoenix Awards. «Они должны быть преданы суду за пособничество и укрывательство террора», — также объявил Эрдоган.

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Юсела, в свою очередь, он назвал «немецким шпионом», пояснив, что, по его данным, репортер Die Welt также является представителем запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). «Этого человека <...> в течение месяца скрывали в немецком консульстве, и когда мы потребовали от них, чтобы он предстал перед судом, они отказались [его выдавать]», — рассказал Эрдоган о задержанном корреспонденте.

Кроме того, президент Турции, как отмечает Daily Sabah, раскритиковал немецкие власти за то, что, по его мнению, они позволяют говорить в стране «террористам» из РПК, и в это же время предпочитают «блокировать» собрания, на которых министры из Турции пытаются обратиться к турецкому сообществу.​