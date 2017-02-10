Эрдоган планирует посетить Украину в ближайшие месяцы – глава МИД Турции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

Чавушоглу сообщил о запланированных визитах лидера Турецкого государства в Украину и РФ. "Оба визита будут проведены в ближайшие месяцы", - заявил Чавушоглу.

Также он сказал, что для определения даты визита Эрдогана в Украину сегодня этот вопрос обсуждал с Климкиным.

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"И в ближайшее время мы объявим о датах визитов нашего президента как в Москву, так и Киев", - отметил Чавушоглу.

"Безусловно, во время этих визитов на повестке дня будут двусторонние вопросы. И конечно, будут рассмотрены региональные вопросы и вопросы безопасности", - сказал Чавушоглу.

По его словам, с Россией проводится совместная работа по поводу ситуации в Сирии.