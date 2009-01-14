В Хартии "Украина - США" есть пункт о модернизации ГТС

Украина заинтересована в поиске инвесторов для модернизации газотранспортной системы, которые не будут выдвигать в этой связи никаких политических требований и не будут пытаться оказывать политическое давление на Украину, заявляет руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом говорится в комментарии в связи с распространением сегодня в СМИ информации со ссылкой на В.КИРИЛИЧА относительно Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США и нынешней ситуации в газовой сфере.

В.КИРИЛИЧ пояснил, что, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что „между Хартией о стратегическом партнерстве между Украиной и США и нынешней „газовой” ситуацией нет ничего общего”.

В то же время, заметил В.КИРИЛИЧ, его ответ в некоторых СМИ “был трансформирован в контексте присутствия в Хартии положения о модернизации украинской ГТС. В этой связи хотел бы заметить, что в Хартии действительно есть положения, касающиеся привлечения США к модернизации украинской ГТС. Хартией предусмотрены конкретные механизмы энергетического сотрудничества, в первую очередь начало работы Двусторонней рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, а также углубление трехстороннего диалога в формате Украина-США-ЕС относительно усиленной энергетической безопасности. В частности, в пункте 2 раздела ІІІ Хартии говорится: „Признавая важность эффективно функционирующего энергетического сектора, стороны планируют тесно сотрудничать над восстановлением и модернизацией мощностей украинской газотранспортной инфраструктуры, диверсификацией и безопасностью украинских источников ядерного топлива, что уменьшит зависимость Украины от зарубежных источников ядерного топлива и мощностей для их сохранения”.

“Украина заинтересована в поиске инвесторов для модернизации ГТС, но для нас важными и приемлемыми являются те инвесторы, которые не будут выдвигать в этой связи никаких политических требований и не будут пытаться оказывать политическое давление на Украину”, отметил В.КИРИЛИЧ.