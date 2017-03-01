"Деньги поступают": Трамп рассказал, что союзники по НАТО начали выполнять обязательства по военным расходам
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что страны Организации североатлантического договора (НАТО) начали выполнять финансовые обязательства по расходам на оборону.
Об этом он сказал в своем выступлении на заседании обеих палат Конгресса США.
Обращаясь к тем союзникам, которые спрашивают себя, каким другом будет для них Америка, Трамп сказал, что они должны "только взглянуть на героев, которые носят нашу униформу". "Наша зарубежная политика обязывает к открытой, устойчивой и содержательной взаимодействия с миром", - заявил Трамп.
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Также он сказал, что американское лидерство опирается на жизненно важные интересы в области безопасности, которые "мы разделяем с нашими союзниками во всем мире".
"Мы решительно поддерживаем НАТО - Альянс, сформированный после двух Мировых войн, которые свергли фашизм... "холодной войны" и поражения коммунизма", - заявил Трамп.
"Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, опираясь на наши очень сильные и откровенные дискуссии, они начинают это делать. На самом деле, я могу вам сказать, что деньги поступают. Очень хорошо", - подчеркнул президент украины США.
"Мы ожидаем от наших партнеров, будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане, что они будут играть непосредственную и содержательную роль одновременно в стратегических и военных операциях, и покрывать свою долю в расходах, они должны делать это", - добавил он.
Кроме того, Трамп заявил, что США будут уважать исторические институты и уважать права всех стран. "И они должны также уважать наши права как государства", - заявил американский президент.
Как сообщал УНИАН, США требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.