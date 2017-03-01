"Деньги поступают": Трамп рассказал, что союзники по НАТО начали выполнять обязательства по военным расходам

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании обеих палат Конгресса США.

Обращаясь к тем союзникам, которые спрашивают себя, каким другом будет для них Америка, Трамп сказал, что они должны "только взглянуть на героев, которые носят нашу униформу". "Наша зарубежная политика обязывает к открытой, устойчивой и содержательной взаимодействия с миром", - заявил Трамп.

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Также он сказал, что американское лидерство опирается на жизненно важные интересы в области безопасности, которые "мы разделяем с нашими союзниками во всем мире".

"Мы решительно поддерживаем НАТО - Альянс, сформированный после двух Мировых войн, которые свергли фашизм... "холодной войны" и поражения коммунизма", - заявил Трамп.

"Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства. И теперь, опираясь на наши очень сильные и откровенные дискуссии, они начинают это делать. На самом деле, я могу вам сказать, что деньги поступают. Очень хорошо", - подчеркнул президент украины США.

"Мы ожидаем от наших партнеров, будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане, что они будут играть непосредственную и содержательную роль одновременно в стратегических и военных операциях, и покрывать свою долю в расходах, они должны делать это", - добавил он.

Кроме того, Трамп заявил, что США будут уважать исторические институты и уважать права всех стран. "И они должны также уважать наши права как государства", - заявил американский президент.

Как сообщал УНИАН, США требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.