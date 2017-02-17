Экс-генсек НАТО: Два процента на оборону - мифическое число

Об этом сообщает DW.

Он отметил, впрочем, что ставить конкретные планки по расходам на оборону, как требование США к союзникам в НАТО выделять на это не менее двух процентов валового внутреннего продукта, не имеют логических объяснений.

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"Я не верю в эту цифру, это мифическое число, которое вроде бы должно решить проблему (безопасности, - Ред.). Чтобы достичь этого показателя, необходимо единство парламентов стран-членов НАТО. А для этого необходимо иметь четкую схему того, как эти деньги будут использовать для обороны", - указал он.

Солана также затронул вопросы политики и политики администрации президента США Дональда Трампа. По его мнению, со стороны американского президента звучало немало неоднозначных заявлений, поэтому лучшим путем является "подождать и увидеть реальные шаги".