В секторе Газа остаются около 300 граждан Украины

В зоне палестино-израильского конфликта в Секторе Газа находится около 300 украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на данные посольства Украины в Государстве Израиль.

По информации посольства, по состоянию на 12 января с.г., дополнительно 191 гражданин Украины изъявил желание быть эвакуированным с территории Сектора Газа (52 взрослых и 139 детей).

Посольство Украины в Израиле поддерживает постоянную связь с израильскими военными и государственными учреждениями, представительствами международных организаций, в частности Международного Красного Креста, и дипмиссиями других государств с целью всестороннего анализа текущей ситуации и определения приемлемых времени и условий для организации и осуществления очередного этапа эвакуации.

По оценке украинского дипучреждения, в ближайшие дни ожидается осуществление многонациональной эвакуационной операции иностранных граждан. В этом контексте украинское дипучреждение рассматривает возможность о последующей отправке эвакуированных граждан Украины рейсовыми самолетами на Родину.

Также Посольство Украины в Государстве Израиль сообщает, что тела погибших ранее гражданки Украины Аль-Жар Альбины Владимировны и ее сына остаются под завалами дома, поскольку в условиях постоянных боевых действий нет возможности начать поиски с применением тяжелой спецтехники.

Ситуация в Секторе Газа продолжает находиться на постоянном контроле в Посольствах Украины в Государстве Израиль, АРЕ, Представительстве Украины при Палестинской Национальной Администрации и в ДКС МИД Украины.