Обаму, его жену и Буша на репетиции играли военные (фото)

Сегодня в Вашингтоне состоялась репетиция церемонии инаугурации нового Президента США Барака ОБАМЫ.

Как передает радиостанция "Эхо Москвы",репетиция церемонии инаугурации и торжественного парада продолжалась около пяти часов.

Б.ОБАМУ и избранного вице-президента Джозефа БАЙДЕНА в церемонии заменили двое военных разведчиков, похожих на них по росту, телосложению и цвету кожи военнослужащие. С их помощью организаторы отрепетировали и принятие Президентом США присяги. Будущую первую леди Мишель ОБАМУ и нынешнего Президента Джорджа БУША также играли американские военные. Дочерей избранного Президента США на время репетиции заменили двумя их сверстницами.

Во избежание путаницы всех актеров снабдили белыми табличками, на которых было написано, какую роль они исполняют.

Общая стоимость инаугурации, как ожидается, составит около 40 миллионов долларов.