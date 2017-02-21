После Brexit и Трампа, победа популистов на выборах в Нидерландах может стать новым потрясением - Bloomberg

Парламентские выборы в Нидерландах пройдут 15 марта, а популистская партия Вилдерса имеет наивысшие рейтинги, однако для победы на выборах Вилдерсу будут нужны союзники, которых у него нет, пишет ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

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Вся программа партии помещается на одной странице. Большую часть программы составляет "деисламизация" Нидерландов, включительно с запретом иммигрантов с мусульманских стран, закрытием всех мечетей и запрета Корана. Вилдерс также хочет покинуть ЕС, закрыть границы и тратить больше на оборону и полицию, уменьшив расходы на международную помощь и энергию ветра.

Социологические опросы показывают, что партия Вилдерса идет на первом месте, опережая Либеральную партию премьер-министра Марка Рютте.

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Скорее всего у Вилдерса это не выйдет, поскольку победа не гарантирует права на создание коалиции. Как только окончательные результаты голосования будут оглашены, парламент встречается и назначает ответственного за коалицию. Тот должен рассмотреть наиболее вероятные варианты коалиций в парламенте. При этом ни одна из основных партий не хочет сотрудничать с Вилдерсом. Рютте даже воспользовался своим твиттером впервые за шесть лет, чтобы написать: "Нулевые шансы, Герт. Нулевые шансы".

Напомним, популисты в Нидерландах также были инициаторами проведения референдума об ассоциации с Украиной, большинство голландцев проголосовали против.