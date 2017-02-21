Парламент Нидерландов сегодня обсудит законопроект по ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос стоит в повестке дня пленарного заседания парламента. Голосование законопроекта запланировано на 23 февраля.

Ожидается, что Вторая палата поддержит предложенный правительством проект, учитывая, что премьер-министр Марк Рютте имеет здесь большинство.

Всего во Второй палате 150 депутатов. Наибольшую группу имеет партия премьера – Народная партия для свободы и демократии (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), которая насчитывает 40 депутатов, вторая по численности группа принадлежит партии, которая входит в коалицию – Трудовой партии (Partij van de Arbeid (PvdA) и насчитывает 35 депутатов. Коалиция будет голосовать в поддержку законопроекта, а это – 75 голосов.

Также «за» проголосует конструктивная оппозиция – Демократы 66 (Democraten 66 (D66) – 12 голосов и Зеленые левые (GroenLinks (GL) – 4 голоса. Таким образом, «за» может быть отдан 91 голос.

«Против» будут голосовать оппозиционные партии – социалисты (Socialistische Partij (SP) – 15 голосов, Партия свободы (Partij voor de vrijheid (PVV) – 12 голосов и Партия для животных Partij voor de dieren (PvdD) – 2 голоса. Остальные группы, которые представлены одним или двумя депутатами, существенно на результаты голосования не повлияют.

Как сообщал УНИАН, 27 января этого года во Второй палате было зарегистрировано предложение с рекомендацией принять закон от 8 июля 2015 года, которым было ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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В частности, в законодательном предложении говорится, что закон от 8 июля 2015 года об утверждении Соглашения об ассоциации вступит в силу с даты вступления в силу этого закона. То есть Соглашение будет принято Нидерландами после голосования этого законодательного предложения.

Далее документ еще должен быть поддержан Сенатом, так называемой Первой палатой. Согласно прогнозам, это может произойти после запланированных на март этого года парламентских выборов, которыми переизберется парламент (Вторая палата). Сената эти выборы не касаются. Премьер-министр Рютте высказывал убеждение, что парламент одобрит достигнутый компромисс, но это может произойти не раньше парламентских выборов 15 марта 2017 года.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала документ. По итогам референдума, проведенного в апреле 2016 года, на который пришли 32.28% избирателей, более 60% высказались против договора с Украиной. Референдум носит рекомендательный характер.