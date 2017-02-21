Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом (видео)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте президента Азербайджанской Республики. «Руководствуясь частью 1 статьи 1031 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», – сказано в документе. Читайте такжеВ разговоре с Алиевым Порошенко подчеркнул поддержку территориальной целостности Азербайджана Напомним, 26 сентября 2016 года путем всенародного голосования были приняты поправки в Конституцию Азербайджана 2009 года, в результате чего была учреждена должность вице-президента страны.

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