Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом (видео)
12:15, 21 февраля 2017Мир
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики.
Ильхам Алиев / REUTERS
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте президента Азербайджанской Республики.
«Руководствуясь частью 1 статьи 1031 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», – сказано в документе.
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Напомним, 26 сентября 2016 года путем всенародного голосования были приняты поправки в Конституцию Азербайджана 2009 года, в результате чего была учреждена должность вице-президента страны.
Президент Азербайджана назначил жену своей заместительницей
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