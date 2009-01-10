Грузия приостановила транзит российского газа в Армению

Грузия объявила о приостановке транзита российского газа в Армению в связи с повреждением газопровода, проходящего по ее территории.

Как сообщает Би-Би-Си, по словам министра энергетики Грузии Александра ХЕТАГУРИ, поставки газа будут прекращены на пять дней. Министр указал, что авария не создаст проблем в газоснабжении Армении, так как у этой страны есть необходимые резервы.

По словам А.ХЕТАГУРИ, грузинские потребители не пострадают, поскольку они получают газ также из Азербайджана.

Представительница Министерства энергетики Тамара ШОШИАШВИЛИ сообщила, что из-за высокого давления трубопровод оказался поврежденным в четырех местах в районе Гардабани. В этих местах возникли утечки газа. "Эксперты работают над устранением повреждений", - сказала она агентству «Рейтер».

Российская компания "Газпром" выразила озабоченность в связи с прекращением поставок и предложила Грузии помощь в ремонте газопровода.

Россия является главным поставщиком газа в Армению. Она поставляет ежегодно около 2 млрд. кубометров газа через трубопровод, который проходит по восточным районам Грузии. Небольшая часть газа экспортируется Арменией из Ирана.

У Армении есть запасы газа, которые рассчитаны примерно на две недели.