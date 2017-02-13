В штабе Макрона призвали власть защитить Францию от российской пропаганды

Генеральный секретарь возглавляемого Макроном движения "Вперед!" Ришар Ферран обратился к властям Франции с просьбой "гарантировать, что не будет никакого вмешательства иностранных государств в наш демократический процесс", передает Le Parisien.

"Сегодня мы должны смотреть на факты. Центральные СМИ РФ, Russia Today и Sputnik, которые принадлежат российскому государству, занимаются распространением заведомо ложной информации. Затем новость повторяют, цитируют и это влияет на наш демократический образ жизни", – сказал Ферран.

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В качестве примера он привел распространенные этими СМИ "слухи", что Эммануэль Макрон во время своей поездки в Ливан якобы снимал жилье "за счет налогоплательщиков" в посольстве Франции.

Пресс-секретарь движения "Вперед!" Бенджамин Гриве заговорил о необходимости проведения публичных слушаний в Сенате по вопросу защиты Франции от российской пропаганды.

"Этих два сайта за несколько недель распространили клевету о нескольких кандидатах, в том числе Эммануэля Макрона, и выказывают поддержку Марин Ле Пен. Россия... вмешивается во французскую предвыборную кампанию по выборам президента, и это ненормально", - подчеркнул Гриве.

Ранее российские СМИ распространяли абсурдную информацию о связях Макрона с "лобби американских банкиров" и даже "лобби влиятельных гомосексуалистов".

Как сообщал УНИАН, Макрон по результатам социологических опросов уверенно побеждает во втором туре президентских выборов, которые состоятся весной, лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.