В Кремле отреагировали на очередное обвинение в кибератаках, на этот раз от штаба кандидата в президенты Франции

В Кремле прокомментировали обвинения в отношении кибератак со стороны РФ на штаб движения «Вперед», от которого в президенты Франции баллотируется Эммануэль Макрон. Отреагировал на такие обвинения пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков заявил, что официальная Москва не причастна к хакерским атакам, если они были вообще.

"Не может быть речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, были они или не были", - заявил он, добавив «Любые обвинения официальной Москвы на возможную причастность (к этим атакам - ред.) - они абсурдны".

Ранее команда кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона выступила с заявлением, что вмешательство иностранных государств в демократический процесс недопустимо.

Генеральный секретарь возглавляемого Макроном движения "Вперед!" Ришар Ферран обратился к властям Франции с просьбой "гарантировать, что не будет никакого вмешательства иностранных государств в наш демократический процесс".

"Сегодня мы должны смотреть на факты. Центральные СМИ РФ, Russia Today и Sputnik, которые принадлежат российскому государству, занимаются распространением заведомо ложной информации. Затем новость повторяют, цитируют и это влияет на наш демократический образ жизни", – сказал Ферран.