Шторм в Калифорнии: по меньшей мере четверо погибших

Через мощный шторм в Калифорнии погибли, по меньшей мере, четыре человека, сообщает Новое время.

"В результате проливных дождей были затоплены несколько автодорог. Порывы сильного ветра достигали 112 километров в час", - говорится в сообщении.

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В одном из районов Лос-Анджелеса упавшее дерево повредило линии электропередач и упало на автомобиль, в котором находился 55-летний мужчина. По сообщениям полиции, мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Еще два автомобиля утонули в результате обрушения грунта.

Ранее сообщалось, что сильный шторм с мощными ливнями и порывистыми ветрами охватил большую часть американского штата Калифорния, в результате чего были нарушены коммуникации и транспортную инфраструктуру.