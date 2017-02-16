Глава Пентагона: сейчас говорить о сотрудничестве с РФ на военном уровне нельзя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Пентагона сказал по итогам двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Я считаю, что суть вопроса в отношении России заключается в том, что она должна придерживаться международного права, как мы этого ожидаем от всех зрелых стран на этой планете", - сказал Мэттис.

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"И то, что мы будем делать - мы будем взаимодействовать на политическом уровне. Мы сейчас не можем сотрудничать на военном уровне, но наши политические лидеры присоединятся к взаимодействию и попытаются найти общее понимание или дальнейший путь, на котором Россия будет соблюдать свои обязательства или вернется к своего рода партнерству здесь, с НАТО", - заявил Мэттис.

По его словам, Россия сначала должна доказать, что уважает международные обязательства и соблюдает положения Основополагающего акта о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности с НАТО.