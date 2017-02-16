В Кремле рассказали, рассматривают ли введение визового режима с Беларусью

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

«Нет, такая тема не рассматривается», - ответил Песков на вопрос, допускает ли Кремль такую возможность.

Согласно данным опроса российского Центра исследования общественного мнения, в условиях отмены Беларусью виз для граждан 80 стран 78% россиян выступили за возвращение визового режима с государством-соседом. Только 16% участников опроса высказались за сохранение границы между РФ и Беларусью лишь в качестве формальности.

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Напомним, о решении России установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью стало известно 1 февраля. Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении установить пограничную зону.

Вскоре Лукашенко обвинил Россию в том, что она поставила крест на межгосударственных договоренностях с Белорусью, в том числе касающихся границы между двумя странами, издав приказы о создании пограничных зон.