Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа

Израильские военные самолеты нанесли новые массированные бомбардировки по сектору Газа.

Как сообщает радио «Свобода», целями рейдов были тоннели, по которым из Египта палестинские боевики тайно переправляют оружие.

Бомбовые удары были нанесены также по северной части сектора Газа, где продолжаются столкновения между наземными войсками Израиля и палестинскими боевиками.

Одновременно объявлено, что в Каире при посредничестве властей Египта представители Израиля, ХАМАСа и возглавляемой группировкой «Фатх» Палестинской автономии сегодня встретятся для переговоров.

В ходе израильской операции в Газе погибли 700 человек, ранены 3 тысячи.