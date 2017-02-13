Украина призвала КНДР прекратить провокации, связанные с запуском баллистических ракет

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой 13 февраля.

Упомянутый шаг Пхеньяна - это прямое нарушение резолюций Совета безопасности ООН, в том числе резолюции 2321 (2016), принятой в ноябре 2016 года, подчеркивают в МИД.

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Запуск баллистической ракеты КНДР может привести не только к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, но и к дальнейшему раскачиванию ситуации безопасности в мире.

"Украина как государство, которое добровольно избавилась от ядерного потенциала и неукоснительно соблюдает принципы ядерного нераспространения, будет использовать все возможные рычаги влияния как непостоянный член Совета безопасности ООН для возвращения КНДР в международное правовое поле", - сказано в сообщении.

Как известно, США, Япония и Южная Корея требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН в связи с проведением Северной Кореей запуска ракеты.