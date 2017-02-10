На британское побережье выбросило 360 кг кокаина

Как сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA), местный житель связался полицией Норфолка, когда обнаружил несколько сумок на одном из пляжей, передает Русская служба Би-би-си.

После этого сотрудники служб безопасности начали прочесывать побережье в поисках других наркотиков.

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"Сейчас мы работаем с пограничной службой, береговой охраной и норфолкской полицией, чтобы попытаться установить, как сумки там оказались, крайне маловероятно, что это был их запланированный пункт назначения", - рассказал Мэтью Риверс из NCA.

"Очевидно, это изъятие существенного объема наркотиков класса А, и его утеря станет серьезным ударом для вовлеченных в его транспортировку преступников", - добавил он.

Сотрудники полиции надеются, что обнаружили все сумки с наркотиками. однако призывают местных жителей сообщать, если обнаружится что-то еще.