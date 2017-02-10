В США перед вылетом загорелся самолет

В Нью-Йорке в аэропорту Кеннеди загорелся двигатель самолета перед вылетом. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление представителя аэропорта.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Издание сообщает, что самолет должен был отправиться в Буэнос-Айрес.

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Отмечается, что на момент возгорания двигателя в салоне самолета еще не было пассажиров, поэтому никто не пострадал. Возгорание двигателя потушили.

Как сообщал УНИАН, в США расследуют «чрезмерное сближение» самолета во Флориде с самолетом президента Дональда Трампа.

Самолет некоторое время двигался на близком расстоянии параллельно президентскому «Борту номер 1», хотя должен был держать дистанцию примерно в три морские мили. Кому он принадлежал и куда направлялся, СМИ не уточняют.