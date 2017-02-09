Грузия задумалась о перезагрузке отношений с Россией - Stratfor

Об этом пишут аналитики частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, передает "Апостроф".

Отмечается, что еще задолго до голосования за Brexit и выборов президента США Грузия начала искать пути, чтобы восстановить отношения с Россией, поскольку прогресс диалога с Западом застопорился. Между Москвой и Тбилиси за прошлый год проводились различные торговые переговоры, правительства стран находятся в постоянном контакте.

Недавние события в энергетическом секторе Грузии говорят о том, что влияние России в стране растет. Так, в конце декабря Тбилиси и Москва достигли нового соглашения, которое разрешает транзит российского природного газа в Армению через Грузию.

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"Хотя в рамках предварительного соглашения Грузия получала 10% от объема природного газа, который транспортировался через ее территорию, новое соглашение предусматривает, что Москва предложит Тбилиси денежную компенсацию за услугу. (Сроки данного соглашения являются конфиденциальными, как сообщило грузинское правительство.) Предлагая Тбилиси деньги, Москва получит больше возможностей увеличить объемы транспортировки природного газа. Ходят слухи, что российский энергетический гигант "Газпром" предложил купить 25% Georgian Gas and Oil Corp, контролирующей трубопровод, который транспортирует природный газ в Армению. Если сделка состоится, то это будет самое большое присутствие России с 2006 года в энергетическом секторе Грузии", - говорится в сообщении.

Сейчас Тбилиси изучает возможность более глубоких экономических связей с Москвой, в то же время грузинские политики и избиратели взвешивают свои возможности для интеграции в западные институты – НАТО и ЕС.

Так, 24 января депутаты начали обсуждать, следует ли добавить положение в Конституцию Грузии, которое обязывает руководителей страны добиваться членства в этих организациях как первоочередные цели внешней политики страны. Мнения избирателей сильно разделились по этому вопросу. По последним данным соцопросов, 53% грузин выступают за европейскую интеграцию, это почти на 10% меньше, чем в прошлом году. До 31% грузин, тем временем, поддерживают улучшение отношений с Россией, этот показатель почти на 10% больше по сравнению с предыдущим годом.

Грузия может даже рассмотреть вопрос восстановления дипломатических отношений с Россией, которые были прерваны во время недолгой войны между двумя странами в 2008 году. Спецпредставитель Грузии по вопросам России 30 января заявил, что он не исключает возможности возобновления отношений. Открытый контакт с Россией особенно важен для Тбилиси, поскольку Грузия пытается не потерять большую территорию – сепаратистские регионы, где сейчас находятся примерно 10 тыс. российских войск.

"Тбилиси попытается сохранить некоторую гибкость в своей внешней политике. Тем не менее Грузия не будет пересматривать свою позицию по отношению к Западу в ближайшее время. Страна, как и раньше, твердо стоит на необходимости выполнения своих обязательств перед ЕС и НАТО, с которым она подписала многочисленные соглашения о партнерстве. Но, учитывая внутреннюю внимание Европейского союза и неопределенность политики новой администрации США в отношении региона Южного Кавказа, Тбилиси не имеет другого выбора, кроме как рассматривать несколько вариантов", - подытожили в Stratfor.