Путин заявил о "неизбежно прекрасном" будущем России

Владимир Путин считает, что Россию ждет замечательное будущее. Об этом он заявил в Кремле на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым.

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"Когда я сейчас слушал наших лауреатов, я не просто слушал – я любовался тем, как и что они говорили. И как, ещё раз хочу подчеркнуть. И мне пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие и настолько прочные корни, что её замечательное, прекрасное будущее неизбежно!" – цитирует заявление Путина пресс-служба Кремля.

Как сообщалось ранее, в российском правительстве прогнозируют 20 лет стагнации России и "дрейфа в сторону бедных стран". Ни дорогая нефть, ни высокая занятость не помогут преодолеть стагнацию в российской экономике.