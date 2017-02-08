Die Welt: Эти указы Трампа грозят стать следующими

Об этом пишет Штефан Бойтельсбахер в статье "Эти указы Трампа грозят стать следующими", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Барак Обама, в среднем, подписывал около 35 указов в год, Дональд Трамп достиг такого количества "декретов" в течение нескольких недель. Запрет на въезд, стена на мексиканской границе, строительство спорных нефтепроводов - новый президент США принимает указ за указом.

Тем не менее, до сих пор он реализовал лишь часть своих предвыборных обещаний. Согласно подсчетам газеты "The Washington Post", во время кампании он дал 282 обещания.

60 из них указаны в его "Контракте с американским избирателем", который он представил за две недели до выборов. И в 36 случаях, Трамп даже обещал выполнить обещания "в первый же день".

Не стоит ожидать, что новый президент внезапно перестанет подписывать указы. Вместо этого, следует спросить себя: какой будет следующим?

1. "Манипулятор" Китай

Китай придумал изменения климата, чтобы разрушить экономику Америки. Китай виноват в опустошении когда-то развивающихся регионов. Китай крадет у страны заводы и рабочие места. По словам Дональда Трампа, Китай грабит США.

Народная Республика – его любимый противник. И еще в первый день в должности он объявил, что будет с ней бороться. Трамп хотел, чтобы казначейство присвоило Китаю статус валютного манипулятора. Потому что Пекин, как говорит Трамп, искусственно снижает стоимость юаня для стимулирования экспорта – оценка, с который вряд ли согласятся аналитики.

До сих пор, Трамп ничего не предпринимал в этом вопросе. Но что будет, если он выполнит это обещание? Сначала ничего особенного.

Конкретной мерой было бы запретить властям США поощрять инвестирование американских компаний в Китае. Проблема в том, что это пустые угрозы. После резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, Вашингтон уже делал это.

В долгосрочной перспективе, это будет представлять угрозу, если Трамп настроен решительно. Повесить на Китай ярлык валютного манипулятора будет провокацией. Провокацией не со стороны избирательной кампании кандидата, а официальной, инициированной правительством.

Отношения Америки с Китаем могут пострадать еще больше, чем сейчас, такого сценария не хочет ни один инвестор, ведь это станет огромным бременем для мировой экономики.

2. Сокращение финансирования для ООН

США ежегодно выплачивают ООН около восьми миллиардов долларов, три миллиарда из которых – на операции по поддержанию мира. Слишком много, считает Дональд Трамп.

Президент планирует уменьшить вклад его страны на 40 процентов. Минимум. Освободившиеся деньги Трамп хочет направить на обновление инфраструктуры США, строительство новых магистралей, мостов, железных дорог.

Это стало бы радикальным шагом, который ударил бы по ООН и наверняка означал бы завершение некоторых международных операций. До сих пор американцы оставались самым важным спонсором. Они привносят 22 процента общего бюджета и 28 процентов расходов на миротворцев.

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Это обещание Трампа пока находится в режиме ожидания. Соответствующие распоряжения Трамп уже подготовил, но его советники опасаются длительных судебных баталий. Сейчас они проверяют законопроект. Время еще есть: обещание входит в 100-дневную программу Трампа.

3. Новый пограничный налог

Блок из шести бутылок пива "Corona" в среднем стоит 13 долларов. Пока. Вскоре пиво из Мексики может подорожать. Американцам придется отдавать $ 14,60, если Трамп реализует еще одно обещание своей 100-дневной программы: введение пограничного налога.

Он должен заставить иностранные компании держаться подальше от страны. И устранить выгоду размещения заводов в других странах для домашних компаний. Например, в Мексике, где зарплаты в некоторых местах составляют 30 долларов в день, а не 30 долларов в час, как в "ржавом поясе" Америки, старом промышленном регионе на северо-востоке.

Борьба Трампа с глобализацией уже началась. Участие в Транстихоокеанском торговом партнерстве он уже отменил, предстоят еще переговоры по Североамериканскому соглашению НАФТА.

Пограничный налог станет его следующим наступлением на свободную торговлю. Он тяжело ударит по таким компаниям, как "Corona". Компания в прошлом году экспортировала в США около трех миллиардов бутылок.

Но пострадают и американские корпорации. Например, сеть ресторанов "Chipotle", которая покупает в Мексике 43 тонны авокадо – каждый день. Также производители одежды, которые шьют ее за границей. Или автопроизводители, чьи автомобили собирают за переделами США.

Экономисты предполагают, что компании будут перекладывать затраты на своих клиентов. Либо, если они этого не сделают, им придется увольнять сотрудников, чтобы сэкономить.

Пограничный налог, который должен стимулировать американскую экономику, на самом деле ей, скорее всего, навредит.

4. Конец консолидации

Американские компании разочарованы. Дональд Трамп обещал им значительное облегчение в вопросе налогов для корпораций: ставка должна была снизиться с 35 процентов до 15 процентов.

Но республиканцы говорят, что займутся реформой не раньше весны. Кроме того, не ощущает обещанного Трампом облегчения и средний класс. Здесь президенту придется нелегко, если он хочет придерживаться своего 100-дневного периода.

Но если он выполнит обещание – это будет программа-харакири. Потому что снижение налогов – это одно. Но Трамп хочет в то же время инвестировать сотни миллиардов в инфраструктуру.

Меньше доходов, больше расходов: в краткосрочной перспективе это поможет американской экономике, говорят экономисты. Но в долгосрочной перспективе это может превратиться в проблему.

Комитет за ответственный федеральный бюджет подсчитал: если Трамп реализует этот пункт своей программы, задолженность Америки в ближайшие десять лет увеличится на 127 процентов от валового внутреннего продукта. Это примерно соответствует данным кризисных стран ЕС – Португалии и Италии.