Журналист, назвавший Путина убийцей, попросил подождать извинений до 2023 года
Телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, назвавший президента РФ Владимира Путина «убийцей» предложил подождать его извинений примерно до 2023 года, поскольку работа над ними может занять некоторое время.
Об этом O'Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News, передает РБК.
«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями. Но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м», — сказал О'Райли.
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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста Fox News о том, что «Путин убийца». Глава американского государства заявил, что в США также «много убийц».
«Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь», – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.
Ведущий Fox News заявил, что «Путин убийца», на что Трамп ответил: «Есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете, наша страна настолько невинная?».