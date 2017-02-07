Журналист, назвавший Путина убийцей, попросил подождать извинений до 2023 года

Об этом O'Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News, передает РБК.

«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями. Но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 202​3-м», — сказал О'Райли.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп проигнорировал утверждение журналиста Fox News о том, что «Путин убийца». Глава американского государства заявил, что в США также «много убийц».

«Я уважаю его. Я многих людей уважаю. Это не означает, что я собираюсь ладить с ним. Я говорю, что лучше ладить с Россией, чем нет, и если Россия помогает нам в борьбе против боевиков ИГИЛ, что является главным противостоянием, а также исламским терроризмом во всем мире – это хорошая вещь», – сказал Трамп в интервью журналисту Биллу О'Рейли.

Ведущий Fox News заявил, что «Путин убийца», на что Трамп ответил: «Есть много убийц. У нас есть много убийц. Что вы думаете, наша страна настолько невинная?».