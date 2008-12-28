В Италии арестован один из самых опасных преступников

В Италии арестован 37-летний Пьетро КРИАКО, входящий в список 30 самых разыскиваемых итальянских преступников, сообщает DPA.

П.КРИАКО является членом калабрийской мафии «Ндрангета». Его обвиняют в убийствах и принадлежности к преступной организации. Арестованный находился в розыске с 1997 года.

Его задержали в доме родственников рядом с городом Реджио-ди-Калабрия. Вместе с мафиози арестованы еще три человека, которые предположительно помогали ему скрываться, сообщает La Repubblica.

За последнее время итальянская полиция провела целую серию успешных операций против калабрийской мафии, задержав десятки подозреваемых.

«Ндрангета» считается одним из самых влиятельных и жестоких мафиозных кланов Италии. Члены клана действуют, в основном, на юге страны. Доходы клана оцениваются в 35-40 миллиардов евро.