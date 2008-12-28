Число погибших в результате авиаударов Израиля возросло до 282 человек

Число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 282 человек, передает РИА «Новости»со ссылкой на представителя палестинского Минздрава Муавия ХАСАНЕНА.

Число раненых, которые находятся в больницах, он оценил в 687 человек, из которых 183 остаются в тяжелом состоянии. Всего за два дня бомбардировок ранения получили 1192 человека, включая тех, кто находится на амбулаторном лечении.

На второй день операции ВВС Израиля атаковали в секторе Газа десятки целей, включая мечеть, телестанцию, пустующий дом правительства и главную местную тюрьму, где, по последним данным, погибли 8 человек.

Официальный представитель правящего в Газе движения ХАМАС Фаузи БАРХУМ сообщил, что в тюремном комплексе есть пострадавшие среди «всех категорий» заключенных. В том же здании, известном как «Сарая», размещались подразделения сразу нескольких силовых структур, подконтрольных ХАМАС.

Пока кампания ограничена воздушными ударами, но Израиль, по свидетельству очевидцев, уже стягивает к границам сектора Газа бронетехнику и объявил в воскресенье частичную мобилизацию резервистов. Министр обороны Эхуд БАРАК в интервью западным телеканалам не исключил возможности перехода операции в наземную фазу.