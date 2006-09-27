Губернатор Ивано-Франковщины: русский язык, как никогда, может развиваться

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Роман ТКАЧ называет нелепостью заявления о притеснениях русского языка в западных областях Украины.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом он сказал, комментируя заявление российского МИД о дискриминации русского языка на территории Западной Украины.

“Я не имею никаких официальных свидетельств того, что власти западных областей Украины принимают решения о притеснении русского языка”, - заявил губернатор Ивано-Франковской области.

“В настоящее время русский язык, как никогда, имеет возможность полноценно развиваться, и я не вижу причин, чтобы поднимать бучу вокруг этого вопроса”, - подчеркнул он.

Р.ТКАЧ также отметил, что после Второй Мировой войны на территории Западной Украины мощно развивались военные базы СССР. “Ивано-Франковская область была закрытой. Здесь размещались ракетные базы, предприятия всесоюзного значения, которые относились к ВПК. Специалистов в область переселяли не только из восточных регионов Украины, но со всего Союза. Таким образом, искусственно увеличилось количество русскоязычного населения, - отметил Р.ТКАЧ. – И когда в 1991 году Украина стала независимой, большинство носителей русского языка покинули Ивано-Франкоскую область”.

“Сейчас в области есть одна русская школа, которая полностью удовлетворяет потребности русскоязычного населения, - добавил он. – Потому я считаю нелепостью говорить о притеснениях русского языка в области”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в департаменте информации и печати МИД России для РИА «Новости» был дан комментарий о ситуации с русским языком в Украине, в частности, разъяснено, что особенно не дают покоя русскому языку местные власти некоторых западных регионов Украины. "Закручивание гаек" в отношении русского языка затрагивает здесь не только традиционную сферу официального общения, но и бытового.

"В этом как всегда преуспели городские власти Ивано-Франковска, - говорится в комментарии. - Согласно изданному ими распоряжению, отныне запрещено говорить по-русски на всей территории учебных заведений, не разрешается проводить массовые мероприятия на русском языке и даже расклеивать объявления на русском языке в общественных местах. Вменено вести наблюдение за книготорговцами и распространителями периодических изданий на русском языке. За соблюдением этих "правил" будет следить Комитет общественного языкового контроля, наделенный фактически функциями "языковой инквизиции".