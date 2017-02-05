В Турции по подозрению в связях с ИГ арестованы более 400 человек

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на государственное агентство Анадолу.

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Отмечается, что аресты проводились по всей стране, включая столицу, Стамбул, Газиантеп и Измир.

Крупнейшая операция была проведена в юго-восточной провинции Шанлыурфа, где задержаны более 100 подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, в январе "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле - в новогоднюю ночь злоумышленник расстрелял 39 человек в ночном клубе.