Кот с бионическими лапами, панда со снеговиком, зоопарк Мосула и другие новости из жизни животных (фотоподборка)

18:04, 03 февраля 2017
Мир
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Подборка лучших фото животных от Reuters за рабочую неделю 30 января - 3 февраля 2017 года.

Тигрята в зоопарке в Таиланде, 30 января 2017 года
Тигрята в зоопарке в Таиланде, 30 января 2017 года /  © REUTERS
Спаниель на знаменитой выставке собак в Нью-Йорке, США, 30 января 2017 года
Спаниель на знаменитой выставке собак в Нью-Йорке, США, 30 января 2017 года /  © REUTERS
Драка лошадей во время празднования Лунного Нового года в Китае, 30 января 2017 года
Драка лошадей во время празднования Лунного Нового года в Китае, 30 января 2017 года /  © REUTERS
Британский ''правительственный'' кот Ларри на Даунинг-Стрит, 10 в Лондоне, 31 января 2017 года
Британский "правительственный" кот Ларри на Даунинг-Стрит, 10 в Лондоне, 31 января 2017 года /  © REUTERS
Кот с бионическими лапами в Болгарии, 31 января 2017 года
Кот с бионическими лапами в Болгарии, 31 января 2017 года /  © REUTERS
Слоненок двухнедельного возраста в заповеднике в Мьянме, 2 февраля 2017 года
Слоненок двухнедельного возраста в заповеднике в Мьянме, 2 февраля 2017 года /  © REUTERS
Конкурс красоты среди верблюдов в Индии, 2 февраля 2017 года
Конкурс красоты среди верблюдов в Индии, 2 февраля 2017 года /  © REUTERS
Орел - символ ВВС Шри-Ланки во время репетиции празднования Дня Независимости страны, 2 февраля 2017 года
Орел - символ ВВС Шри-Ланки во время репетиции празднования Дня Независимости страны, 2 февраля 2017 года /  © REUTERS
Панда играет со снеговиком в Венском зоопарке, Австрия, 2 февраля 2017 года
Панда играет со снеговиком в Венском зоопарке, Австрия, 2 февраля 2017 года /  © REUTERS
Медведь в клетке в зоопарке разрушенного Мосула, Ирак, 2 февраля 2017 года
Медведь в клетке в зоопарке разрушенного Мосула, Ирак, 2 февраля 2017 года /  © REUTERS
Птица на колючей проволоке в Мексике, 2 февраля 2017 года
Птица на колючей проволоке в Мексике, 2 февраля 2017 года /  © REUTERS
Женщина везет на ослах воду, добытую из колодца в 2 километрах от ее деревни, Турция, 2 февраля 2017 года
Женщина везет на ослах воду, добытую из колодца в 2 километрах от ее деревни, Турция, 2 февраля 2017 года /  © REUTERS
Лебеди ищут еду на пляже в Сопоте, Польша, 3 февраля 2017 года
Лебеди ищут еду на пляже в Сопоте, Польша, 3 февраля 2017 года /  © REUTERS

Так, в одной из ветеринарных клиник в Болгарии показали кота, у которого вместо задних конечностей уникальные бионические лапки.

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Тем временем в Венском зоопарке показывали, как гигантская панда играла со снеговиком.

Также не обошлось без фото знаменитого кота Лари, который живет на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне - в резиденции главы британского правительства.

Однако, пожалуй, наиболее впечатляющим является фото медведя из зоопарка в иракском Мосуле, который совсем недавно очистили от ИД и туда начали возвращаться люди.

Как сообщал УНИАН, на днях пользователь сайта reddit поделился фотографией, которая взорвала интернет. На борту самолета рядом с людьми летели 80 живых соколов. Птиц в салоне для пассажиров решил провезти саудовский принц.

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Теги: #фоторепортаж#животные#фотогалерея