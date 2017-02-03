Кот с бионическими лапами, панда со снеговиком, зоопарк Мосула и другие новости из жизни животных (фотоподборка)

Так, в одной из ветеринарных клиник в Болгарии показали кота, у которого вместо задних конечностей уникальные бионические лапки.

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Тем временем в Венском зоопарке показывали, как гигантская панда играла со снеговиком.

Также не обошлось без фото знаменитого кота Лари, который живет на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне - в резиденции главы британского правительства.

Однако, пожалуй, наиболее впечатляющим является фото медведя из зоопарка в иракском Мосуле, который совсем недавно очистили от ИД и туда начали возвращаться люди.

Как сообщал УНИАН, на днях пользователь сайта reddit поделился фотографией, которая взорвала интернет. На борту самолета рядом с людьми летели 80 живых соколов. Птиц в салоне для пассажиров решил провезти саудовский принц.