В очищенные от ИГИЛ районы Мосула возвращается мирное население
15:46, 02 февраля 2017Мир
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49 тысяч жителей иракского Мосула вернулись в свои дома, которые находятся в очищенных от террористов ИГИЛ районах города, сообщил представитель Министерства по делам миграции Ирака Саттар Невруз.
Фотоиллюстрация / REUTERS
«В восточные районы Мосула и населенный пункт Кайяра на юге города вернулись 49 тысяч человек», - цитирует Невруза Анадолу.
По его словам, министерство ожидает, что число возвращающихся в свои дома жителей Мосула может возрасти.
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Как сообщал УНИАН, с 17 октября 2016 года, когда началась военная операция по взятию Мосула, город покинули около 130 тыс. человек. С 2014 года Мосул находится под контролем террористической организации ИГИЛ.
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