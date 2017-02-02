В очищенные от ИГИЛ районы Мосула возвращается мирное население

«В восточные районы Мосула и населенный пункт Кайяра на юге города вернулись 49 тысяч человек», - цитирует Невруза Анадолу.

По его словам, министерство ожидает, что число возвращающихся в свои дома жителей Мосула может возрасти.

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Как сообщал УНИАН, с 17 октября 2016 года, когда началась военная операция по взятию Мосула, город покинули около 130 тыс. человек. С 2014 года Мосул находится под контролем террористической организации ИГИЛ.