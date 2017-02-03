Лукашенко об авиабазе РФ в Беларуси: не нужна она нам здесь
Вместо этого Лукашенко предлагает Путину передать стране военные самолеты.
Беларусь не считает, что создание российской авиабазы в Бобруйске целесообразно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями общественности и журналистами, передает ТАСС.
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"Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ – ред.) хотят здесь посадить - это демонстрация", - сказал он.
При этом Лукашенко считает целесообразной передачу Россией Белоруссии военных самолетов вместо строительства авиабазы. "У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов - мы же единая группировка", - отметил президент.
В сентябре 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о создании авиабазы РФ на территории Беларуси.