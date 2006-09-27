ЦИК РФ запретил проводить референдум о третьем сроке Путина
11:29, 27 сентября 2006Мир
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Заседание состоялось
Центризбирком РФ отклонил инициативу проведения общероссийского референдума по вопросу о третьем президентском сроке.
Как передает корреспондент РИА Новости, такое решение принято в среду на заседании ЦИК.
В заключении Центризбиркома говорится, что вопрос о третьем сроке для президента не может быть вынесен на референдум, поскольку не соответствует требованиям частей 6 и 7 статьи 6 Федерального конституционного закона.
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