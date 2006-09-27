ЦИК РФ запретил проводить референдум о третьем сроке Путина

Центризбирком РФ отклонил инициативу проведения общероссийского референдума по вопросу о третьем президентском сроке.

Как передает корреспондент РИА Новости, такое решение принято в среду на заседании ЦИК.

В заключении Центризбиркома говорится, что вопрос о третьем сроке для президента не может быть вынесен на референдум, поскольку не соответствует требованиям частей 6 и 7 статьи 6 Федерального конституционного закона.