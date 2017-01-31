В Бельгии открылся подводный ресторан (фотогалерея)
15:52, 31 января 2017Мир
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В новом бельгийском подводном ресторане у посетителей есть возможность поесть в бассейне на глубине 5 метров.
Об этом сообщает Reuters.
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Посетители надевают костюмы для дайвинга, чтобы опуститься на дно бассейна к сфере, в которой и будет происходит ужин. Еду доставляют официанты, она предварительно упакована в баночки и помещена в специальный кейс.
Как известно, в Лондоне открылся первый ресторан, который можно посетить голым. В листе ожидания заведения The Bunyadi было более 46 тыс. желающих.
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