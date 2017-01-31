В Бельгии открылся подводный ресторан (фотогалерея)

15:52, 31 января 2017
Мир
1046 0

В новом бельгийском подводном ресторане у посетителей есть возможность поесть в бассейне на глубине 5 метров.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ здании Ватикана открыли McDonald's

Посетители надевают костюмы для дайвинга, чтобы опуститься на дно бассейна к сфере, в которой и будет происходит ужин. Еду доставляют официанты, она предварительно упакована в баночки и помещена в специальный кейс.

Как известно, в Лондоне открылся первый ресторан, который можно посетить голым. В листе ожидания заведения The Bunyadi было более 46 тыс. желающих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #вода#ресторан