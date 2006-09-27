Польская оппозиция требует отставки премьера

В Польше и дальше углубляется политический кризис. Наибольшая в сейме оппозиционная партия - "Гражданская платформа" - этой ночью потребовала отставки премьера Ярослава Качински и его правительства, а также предложила Сейму распуститься и назначить новые выборы.

Причиной стала программа одного из польских каналов. Там показали запись скрытой камерой, на каком лидер правительственной канцелярии Адам Липинский предлагает депутату от партии "Самооборона" Ренате Беггер пост заместителя министра сельского хозяйства. За это она должна была бы перейти в партию премьера "Право и справедливость". Как впоследствии стало известно, госпожа Беггер и журналисты спланировали эту провокацию.

Коалиция трех партий в Польше лопнула на прошлой неделе, когда президент - брат близнец премьера Качински отправил в отставку с должности вице-премьера Анжея Леппера, лидера партии Самооборона, который выступил против, как он назвал антисоциального бюджета, и отправления польских военных в Афганистан.

5 канал